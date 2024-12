Messina, Juvarra ed Evemero in un quadro donato alla Biblioteca regionale

Un'opera che sarà conmsegnata lunedì 9 dicembre, frutto di una creazione del professore Francesco Auditore

MESSINA – Il professore Francesco Auditore donerà alla Biblioteca regionale un quadro con pergamena raffigurante l’araldica della Città di Messina di Filippo Juvarra e l’epigramma di Evemero. L’appuntamento è lunedì 9 dicembre, alle 10, nella sala lettura. La cerimonia, aperta ai fruitori della Biblioteca, si svolgerà alla presenza del dirigente scolastico dell’Istituto “Giuseppe Mazzini”, Nicola Labate, accompagnato da alcuni docenti e da una ventina di studenti.

In conclusione, la II B e la II C, accompagnati al pianoforte e diretti dal professore Auditore, intoneranno le melodie natalizie White Christmas (eseguito in italiano e in inglese) e Jingle Bells (l’inciso in Italiano, i ritornelli eseguiti in italiano, in inglese, in spagnolo e in francese).

La tavola creata da Audotore, già esposta presso il 19° Istituto comprensivo cittadino Evemero da Messina, dal 1992 al 2016, e collocata all’ingresso dell’edificio, è stata apprezzata negli anni. Ora l’obiettivo della Biblioteca regionale è di farla conoscere sempre di più.

Articoli correlati