Messina. La Croce Rossa lancia la raccolta fondi per una nuova ambulanza - Tempostretto

In seguito all'azione vandalica subita, il Comitato chiede aiuto alla cittadinanza

MESSINA – Una nuova ambulanza della Croce Rossa. Dopo aver subito un atto vandalico, l’organizzazione ringrazia per la solidarietà ricevuta e rilancia con una campagna di raccolta fondi.

Sottolinea il presidente Antonio Chimicata: “A nome di tutti i volontari e le infermiere volontarie del Comitato di Messina, desidero ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e solidarietà. Il danno non è stato puramente materiale ma è stato arrecato all’intera comunità messinese, a tutte quelle persone indigenti e senza fissa dimora che ogni giorno si affidano a Croce Rossa per ricevere beni di prima necessità. E a tutte le persone che si rivolgono a noi per trasporti socio-sanitari (anche dedicati a uomini e donne disabili), a volte non procrastinabili”.

“La solidarietà ci ha dato una marcia in più per operare nel territorio”

La locandina

Aggiunge il presidente: “Sono state numerose e molto apprezzate le parole di supporto ricevute da altri Comitati Cri e associazioni di volontariato, enti, istituzioni, autorità e dalla cittadinanza tutta. Questo ha certamente donato ai volontari e alle crocerossine del Comitato una marcia in più per continuare a operare sul territorio con maggiore entusiasmo e motivazione, con umanità, imparzialità e tanta determinazione. È anche per questo che, per migliorare e incrementare i servizi rivolti ai più bisognosi o a chi è in difficoltà, il Comitato avrebbe bisogno di una nuova ambulanza. Aiutateci ad acquistarla. Se ognuno fa qualcosa, insieme possiamo fare molto. Non esitate a contattarci per ricevere ulteriori dettagli (090 2408770)”.

Articoli correlati