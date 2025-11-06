Messina, La Fauci chiede ad Atm chiarimenti sui bandi di concorso

Il consigliere di Ora Sicilia fa riferimento alla sentenza di un tribunale di Palermo per un lavoratore Amat: cos'è successo

MESSINA – Il vice presidente del Consiglio comunale e consigliere di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione “per chiarire la posizione di ATM S.p.A. sui requisiti di accesso ai concorsi pubblici, alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Palermo che potrebbe avere importanti ripercussioni per la nostra azienda partecipata”.

La sentenza del tribunale di Palermo sul concorso AMAT

La Fauci ha spiegato di come il tribunale abbia accolto “il ricorso di un autista escluso dal concorso AMAT perché in possesso della sola licenza media. La sentenza ha stabilito che il diploma di scuola superiore non è un requisito necessario per svolgere la mansione di autista di autobus e ha ordinato il reintegro del lavoratore. Questa decisione crea un precedente giurisprudenziale che non può essere ignorato. ATM nei suoi bandi di concorso richiede il diploma di scuola secondaria superiore, escludendo di fatto numerosi candidati che potrebbero essere perfettamente in grado di svolgere la mansione di autista pur avendo solo la licenza media”.

La Fauci: “Confronto proficuo con la presidente Grillo”

“La situazione – ha proseguito – richiede un’attenta valutazione. L’azienda rischia di dover affrontare contenziosi da parte di tutti i candidati che sono stati esclusi per questo motivo. Eventuali ricorsi accolti comporterebbero costi significativi sia economici che organizzativi per ATM e, di conseguenza, per le finanze comunali. Ho avuto un confronto costruttivo con la presidente Grillo, che mi ha assicurato che l’azienda sta effettuando le necessarie valutazioni sulla questione. C’è tempo fino al 1 dicembre per eventuali modifiche al bando, in modo da evitare possibili ricorsi e contenziosi che graverebbero sulle casse dell’azienda”.

La Fauci: “Intento costruttivo”

La Fauci ha poi aggiunto: “Il nostro intento non è polemico, ma costruttivo. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro per i cittadini messinesi. Ho chiesto all’amministrazione di sapere se ATM sia a conoscenza della sentenza, quale sia la sua posizione ufficiale, se abbia già ricevuto diffide o ricorsi, e se intenda modificare i requisiti nei futuri bandi di concorso. È fondamentale inoltre conoscere quale sia la posizione del Comune di Messina, in qualità di socio di maggioranza, rispetto a questa problematica”.

E infine: “Non si tratta di abbassare gli standard di qualità del servizio. Si tratta di garantire che i requisiti richiesti siano realmente necessari per lo svolgimento delle mansioni e non costituiscano barriere ingiustificate all’accesso al lavoro. La licenza media, accompagnata dalle patenti e dalle abilitazioni professionali necessarie, potrebbe essere sufficiente per garantire un servizio efficiente. È necessario affrontare questa questione con tempestività e trasparenza, evitando che ATM si trovi impreparata di fronte a possibili contenziosi e garantendo al contempo pari opportunità di accesso al lavoro per tutti i cittadini qualificati”.