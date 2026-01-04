 Serie D, Igea Virtus e Savoia al comando del girone I

Simone Milioti

domenica 04 Gennaio 2026 - 17:45

I risultati della 18ª giornata e la nuova classifica, Messina a due punti dai playout e cinque dalla salvezza diretta

Il girone di ritorno si apre con le vittoria di Athletic Club, Reggina, Nuova Igea Virtus, Savoia e Sambiase ai piani alti. Pareggi nella pancia del girone per Acireale e Lamezia, Enna e Ragusa, Paternò e Vibonese. Nella giornata di sabato, in anticipo rispetto alle altre, era stato pari tra Milazzo e Nissa che si rallentavano a vicenda in cima alla classe.

Risultati 18ª giornata
Acireale – Vigor Lamezia 1-1
Athletic Club Palermo – Acr Messina 4-0
Enna- Ragusa 0-0
Paternò – Vibonese 0-0
Reggina – CastrumFavara 2-0
Sancataldese – Nuova Igea Virtus 0-3
Gela – Savoia 1-2
Sambiase – Gelbison 2-1
Milazzo – Nissa 1-1

Classifica girone I
Savoia 34
Nuova Igea Virtus 34
Ac Palermo 32
Nissa 32
Reggina 30
Milazzo 29
Sambiase 28
Gela 25
Gelbison 23
Vibonese 23
Sancataldese 19
Vigor Lamezia 19
Acireale 18
Castrumfavara* 17
Ragusa 17
Enna* 16
Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 10
*una partita in meno

