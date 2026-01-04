Serie D, Igea Virtus e Savoia al comando del girone I

I risultati della 18ª giornata e la nuova classifica, Messina a due punti dai playout e cinque dalla salvezza diretta

Il girone di ritorno si apre con le vittoria di Athletic Club, Reggina, Nuova Igea Virtus, Savoia e Sambiase ai piani alti. Pareggi nella pancia del girone per Acireale e Lamezia, Enna e Ragusa, Paternò e Vibonese. Nella giornata di sabato, in anticipo rispetto alle altre, era stato pari tra Milazzo e Nissa che si rallentavano a vicenda in cima alla classe.

Risultati 18ª giornata

Acireale – Vigor Lamezia 1-1

Athletic Club Palermo – Acr Messina 4-0

Enna- Ragusa 0-0

Paternò – Vibonese 0-0

Reggina – CastrumFavara 2-0

Sancataldese – Nuova Igea Virtus 0-3

Gela – Savoia 1-2

Sambiase – Gelbison 2-1

Milazzo – Nissa 1-1

Classifica girone I

Savoia 34

Nuova Igea Virtus 34

Ac Palermo 32

Nissa 32

Reggina 30

Milazzo 29

Sambiase 28

Gela 25

Gelbison 23

Vibonese 23

Sancataldese 19

Vigor Lamezia 19

Acireale 18

Castrumfavara* 17

Ragusa 17

Enna* 16

Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 10

*una partita in meno