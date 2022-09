Messina. La Fauci: "Puntale Arena nel degrado, cittadini abbandonati ed esasperati" - Tempostretto

L'allarme lanciato dal consigliere di Ora Sicilia

“Ho ricevuto decine di segnalazioni riguardanti le condizioni inaccettabili della zona di Puntale Arena Alto. Un totale abbandono da parte delle istituzioni, con strade che assomigliano a vere e proprie discariche a cielo aperto. Condizioni igienico-sanitarie al limite, con invasioni di blatte, topi e insetti”.

Lo dice il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“I residenti sono disperati e, come logico accada, hanno perso fiducia nelle istituzioni dato che le promesse sono rimaste tali e nessun fatto è stato compiuto. I problemi sono molteplici e riguardano, anche, le condizioni del manto stradale costellato – letteralmente – da enormi buche. Il tutto, poi, si aggraverà con l’arrivo del maltempo e possibili frane. Forse, meglio dire “probabili” frane, dato che la circostanza si ripete con cadenza annuale peggiorando sempre più le condizioni della zona. Non ultima, infine, la questione legata all’illuminazione pubblica: spesso, infatti, la zona è vittima di una pericolosa oscurità e gli interventi di ripristino restano sporadici lasciando la tratta interessata al buio per giorni o settimane. Gli interventi di scerbatura, sanificazione e disinfestazione devono essere immediati, poi occorrerà intervenire su strade e pubblica illuminazione. Che una parte della nostra debba convivere con condizioni così al limite è davvero inconcepibile”.

