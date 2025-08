Messina, 100 anni della prof e nonna Rosaria Russo

Il sindaco Federico Basile ha consegnato una targa alla neo centenaria. Una vita per l'insegnamento

MESSINA – Un secolo di vita. Fino all’età di due anni non riusciva a camminare ma poi la svolta. “Mia nonna fece una novena e all’improvviso camminai. E sono rimasta devota a San Francesco di Paola”. Una laurea in Scienze naturali, una vita da prof e la passione per l’insegnamento del catechismo. Un marito perduto dopo 26 anni d’amore. La messinese Rosaria Russo ha compiuto 100 anni il 26 luglio ed è stata festeggiata due giorni dopo nella sede della cooperativa sociale “The Family”, comunità Giovanni Paolo II, che la ospita. C’erano i suoi parenti, con tanto di torta “Buon compleanno nonna”, e il sindaco Federico Basile le ha portato gli auguri della città di Messina, consegnandole una targa per l’occasione.