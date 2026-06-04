Messina, la fibra ottica arriva finalmente a Zafferia

Il cavo raggiungerà la cabina Enel

MESSINA – La fibra ottica finalmente arriva a Zafferia. I lavori per la posa del cavo sono iniziati nel villaggio messinese. Gli abitanti di Zafferia hanno dovuto accontentarsi della sola connessione ADSL per anni. Ora, i tecnici stanno lavorando per portare la fibra ottica nel villaggio.

Gli automobilisti di passaggio si fermano per sapere cosa sta succedendo e tirano un sospiro di sollievo quando sentono la risposta. È una notizia che gli abitanti di Zafferia aspettavano da anni. La fibra ottica sarà una svolta per la comunità, che fino ad ora era esclusa dalle reti a banda larga ultraveloce.

La connessione ADSL non era sufficiente per gli abitanti di Zafferia. Non riusciva a garantire nemmeno lo streaming di un video in alta definizione, specialmente alle ore di punta o nelle abitazioni più distanti dalla centrale. Alcuni hanno utilizzato il Fixed Wireless Access (FWA), una connessione via radio, ma non è la stessa cosa di una vera fibra.

I tecnici che lavorano nei pressi del cantiere raccontano che gli automobilisti si fermano e chiedono cosa stanno facendo. Quando rispondono “la fibra”, gli automobilisti tirano un sospiro di sollievo e dicono “Era ora”.

Il cavo raggiungerà la cabina Enel del villaggio, superato il ponte dell’autostrada. Da lì, le compagnie di telecomunicazioni si occuperanno dell’ultimo miglio, ovvero il tratto che porterà la connessione fin dentro le abitazioni dei residenti. Questo passaggio è cruciale e dipenderà dalle tempistiche e dalle strategie commerciali degli operatori.

Per la prima volta, la fibra ottica non è più un’ipotesi lontana per Zafferia, ma una realtà che si srotola metro dopo metro lungo le strade del villaggio. Il rumore delle macchine e il profilo delle bobine di cavo lungo le strade hanno il sapore di un risarcimento per una zona che si è sentita a lungo dimenticata nell’agenda delle grandi infrastrutture digitali. È un risarcimento piccolo, forse, ma concreto.

Tito Lanciano