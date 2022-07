Messina. La Galleria Vittorio Emanuele imbrattata - Tempostretto

Nella nostra città c'è chi non ha alcun rispetto per la bellezza e per il bene pubblico

Dovrebbe essere uno dei salotti della nostra città. Eppure, in assenza assoluta di controlli, la Galleria Vittorio Emanuele è diventata la tavolozza degli incivili. Come si vede nelle foto inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275, le sue strutture esterne sono imbrattate in modo vergognoso dalle scritte lasciate con la la vernice da chi non sa cosa fare del suo tempo.

Ora è in primo luogo necessario ripristinare il decoro di un bene monumentale che dovrebbe essere fiore all’occhiello di Messina. Riteniamo, altresì, opportuno mettere in campo sistemi di controllo e adeguati interventi sanzionatori. Solo così è possibile frenare l’impulso selvaggio di chi non ha affatto rispetto della bellezza e del bene pubblico.