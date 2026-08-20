Messina, la gestione dell’Agorà al Comune dall’1 settembre

Il sindaco Basile ha parlato del sopralluogo congiunto di oggi con i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Amam e Messina Servizi: il punto

MESSINA – La gestione degli spazi dell’ex Fiera di Messina, oggi l’Agorà apprezzata da tanti messinesi che ogni giorno la vivono attivamente, passerà definitivamente al Comune di Messina dall’1 settembre. A spiegarlo è stato Federico Basile, dopo il sopralluogo odierno con i vertici di Messina Servizi Bene Comune, AMAM e all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Un incontro in cui, ha spiegato il sindaco, sono state formalizzate “le ultime indicazioni e definiti gli interventi necessari al passaggio della gestione”.

Basile: “Stilato il verbale sullo stato degli spazi”

Basile ha spiegato che già nei mesi scorsi era stato maturato “l’accordo” che “ha permesso all’Autorità di Sistema Portuale e al Comune di lavorare insieme”. Tutto “per restituire alla città questo grande spazio e trasformarlo in un nuovo parco urbano”. E parlando della visita ha sottolineato come sia stato stilato “attraverso un verbale di consistenza, lo stato degli spazi in vista del definitivo passaggio della gestione al Comune”.

L’appello ai messinesi: “Vivete e rispettate questa bellezza”

Poi ha concluso: “È un esempio concreto di come la condivisione e la collaborazione tra istituzioni consenta di lavorare insieme per la città. In forza dell’accordo formalizzato, le partecipate comunali, coordinate dal Comune di Messina, garantiranno i servizi necessari per la gestione e la cura del parco. Da diverse settimane questo spazio è già a disposizione di tutti. Ai messinesi chiediamo di continuare a viverlo, rispettarlo e contribuire a mantenere integra questa bellezza, perché l’ex Fiera è un patrimonio di tutta la città”.