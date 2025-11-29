Messina, la Lega si organizza e pensa al programma elettorale

Il commissario cittadino Matteo Francilia: "Adesioni aperte, riscontriamo un grande interesse verso il partito da tanti cittadini e giovani"

MESSINA – La Lega messinese si è riunita per “fare il punto sugli impegni in seno al consiglio comunale della città e per immaginare un percorso politico che sia utile ad elaborare un programma da sottoporre ai messinesi quando saranno chiamati al voto”. A raccontarlo è stato il commissario cittadino della Lega Matteo Francilia. All’incontro hanno partecipato i consiglieri comunali Cosimo Oteri, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo, Giuseppe Villari, Emilia Rotondo e i consiglieri di quartiere Salvatore Scandurra e Francesco Maggio.

Francilia: “Sfide e confronto proiettati al prossimo futuro”

Francilia ha affermato: “Affrontare le sfide della città di Messina e programmare lo sviluppo del capoluogo peloritano, avviando un confronto costruttivo con le categorie e la società civile, proiettato nel prossimo futuro. Il confronto interno nella Lega di Messina è costante e utile allo stesso tempo per raccogliere le istanze che arrivano dalla città. La Lega cresce a Messina perché è in grado di radicarsi nella società civile e di raccogliere energie in tutti i settori della comunità locale. Continueremo a riunirci periodicamente per lavorare ad un progetto al quale crediamo molto, con l’obiettivo di dare a Messina la migliore classe dirigente”.

Poi un messaggio sulla campagna di tesseramento al partito: “Le adesioni sono aperte e stiamo riscontrando grande interesse verso la Lega da parte di tanti cittadini e giovani. Un partito più forte è possibile grazie ad una base più ampia che crede nei valori che portiamo avanti e nell’idea di sviluppo economico per Messina”.

