 Messina, la Lega si organizza e pensa al programma elettorale

Messina, la Lega si organizza e pensa al programma elettorale

Redazione

Messina, la Lega si organizza e pensa al programma elettorale

sabato 29 Novembre 2025 - 12:15

Il commissario cittadino Matteo Francilia: "Adesioni aperte, riscontriamo un grande interesse verso il partito da tanti cittadini e giovani"

MESSINA – La Lega messinese si è riunita per “fare il punto sugli impegni in seno al consiglio comunale della città e per immaginare un percorso politico che sia utile ad elaborare un programma da sottoporre ai messinesi quando saranno chiamati al voto”. A raccontarlo è stato il commissario cittadino della Lega Matteo Francilia. All’incontro hanno partecipato i consiglieri comunali Cosimo Oteri, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo, Giuseppe Villari, Emilia Rotondo e i consiglieri di quartiere Salvatore Scandurra e Francesco Maggio.

Francilia: “Sfide e confronto proiettati al prossimo futuro”

Francilia ha affermato: “Affrontare le sfide della città di Messina e programmare lo sviluppo del capoluogo peloritano, avviando un confronto costruttivo con le categorie e la società civile, proiettato nel prossimo futuro. Il confronto interno nella Lega di Messina è costante e utile allo stesso tempo per raccogliere le istanze che arrivano dalla città. La Lega cresce a Messina perché è in grado di radicarsi nella società civile e di raccogliere energie in tutti i settori della comunità locale. Continueremo a riunirci periodicamente per lavorare ad un progetto al quale crediamo molto, con l’obiettivo di dare a Messina la migliore classe dirigente”.

Poi un messaggio sulla campagna di tesseramento al partito: “Le adesioni sono aperte e stiamo riscontrando grande interesse verso la Lega da parte di tanti cittadini e giovani. Un partito più forte è possibile grazie ad una base più ampia che crede nei valori che portiamo avanti e nell’idea di sviluppo economico per Messina”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La crescita del fotovoltaico pubblico a Messina: energia pulita che fa risparmiare
Milazzo, scontro tra due auto nella notte
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED