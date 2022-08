Messina. La lista di Prima l'Italia - Lega per le regionali - Tempostretto

Depositata stamattina in Corte d'Appello

MESSINA – Presentata a Messina la lista di Prima l’Italia-Lega per le prossime elezioni regionali. A portare la documentazione in Corte d’Appello è stato oggi Gabriele Scariolo, responsabile della segreteria regionale, accompagnato dai candidati della Lega al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati Nino Germanà e Matteo Francilia (nella foto stamattina). Tra le sorprese degli ultimi giorni, il passaggio alla Lega dell’onorevole Laccoto (ex Pd) da Italia Viva e quello di Buzzanca, da sempre in An e poi Fratelli d’Italia.

“Una lista espressione dell’intera provincia”

Una lista composta da quattro uomini e quattro donne, l’imprenditrice messinese Maria Aloisi, l’avvocato milazzese Antonella Bartolomeo, la dottoressa Giovanna Pantò e Marilena Salamone entrambe messinesi, tutti espressioni del territorio provinciale. “Siamo riusciti a mettere in piedi una lista che rappresenta l’intera provincia – affermano il deputato Nino Germanà e il responsabile regionale Enti locali e sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia – con persone competenti, per bene e che, soprattutto, vivono il territorio e quindi conoscono perfettamente le realtà locali della provincia di Messina”.

In lista il capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, due sindaci, Pippo Laccoto di Brolo che è anche deputato regionale uscente, e Davide Paratore di Antillo, oltre all’ex sindaco di Messina ed ex oresidente della Provincia Peppino Buzzanca.

“Candidati radicati nei territori”

Aggiungono Germanà e Francilia: “Ringraziamo il nostro leader Matteo Salvini che sia a livello nazionale che a livello regionale ha dato delle precise indicazioni, premiando il territorio senza calare dall’alto candidati sconosciuti solo per logiche personali e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Siamo convinti che la strada giusta, sia quella di puntare su persone che si spendono ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini”.

La logia è quella di premiare l’appartenza e il radicamento territoriale, tengono a evidenziare i due politici. Non è un caso, quindi, che alla Camera venga “premiato il lavoro fatto dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, che si trova in una posizione prestigiosa, difatto capolista e al Senato, come è capolista alla Camera il messinese Nino Germanà”, si legge nel comunicato.

Questa la lista completa di Lega-Prima l’Italia