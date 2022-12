Messina, la prefetta consegnerà le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica - Tempostretto

Diverse personalità che si sono distinte "per benemerenze acquisite verso la nazione" riceveranno lunedì il riconoscimento dalla dottoressa Cosima Di Stani

MESSINA – Il 2022 va verso il suo epilogo e come ogni anno è tempo di bilanci. Lo sarà anche per la prefettura di Messina che si prepara alla classica cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a quelle “personalità distintesi per benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Personalità che riceveranno il riconoscimento dalla prefetta Cosima Di Stani.

Le onoreficenze

La prefetta, in una cerimonia che si terrà al Palazzo del governo lunedì 12 dicembre alle 17, consegnerà l’onorificenza di Cavaliere al merito al dottor Rocco Catalano, luogotenente in congedo della Guardia di Finanza, al professor Valerio Ciarocchi, docente di Musica, alla dottoressa Maria Di Nardo, Funzionario Economico Finanziario in congedo della Prefettura di Messina e al dottor Giuseppe Musolino, maresciallo capo presso la Rappresentanza Militare Italiana al comando supremo forze alleate.