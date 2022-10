Messina. La simulazione del sisma minuto per minuto - Tempostretto

Prevista un'esercitazione con al centro il MuMe domani mattina

MESSINA – Il giorno del sisma simulato. Alle 9,08 di domani mattina un sisma simulato di magnitudo 6.3 della scala Ritcher. L’esercitazione di Protezione Civile “Messina Risk Sis.Ma. 2022”, giunta alla XI edizione,

quest’anno si inquadra nella Settimana nazionale della Protezione civile promossa dal Dipartimento della Protezione civile e prevede gli interventi di emergenza a seguito di un terremoto e successiva onda di maremoto.

Al centro delle attività il Museo regionale di Messina in una sinergia tra tutte le istituzioni e strutture sanitarie.

Il programma

MERCOLEDI’ 12 ottobre 2022

Ore 10.00 / 14.00

ORARIO / EVENTO

• 09.08 EVENTO SISMICO SIMULATO: IX MCS – 6,3 Richter

• 09.10 IL SINDACO (o L’ Assessore alla Protezione Civile) a seguito della

scossa, accertata la conseguente situazione generale procede ad:

o Attivare il Centro Operativo Comunale (COC)

o Avvisare la Prefettura, la Regione, la Provincia

o Attivare le Procedure di Emergenza

• 10.00 Simulazione di una Max Esercitazione Sanitaria con il coinvolgimento delle Strutture Ospedaliere del territorio Policlinico “G.Martino” – Piemonte / Ircss – Papardo – Dipartimento Medicina Legale, con il coordinamento del 118 e con l’Aimc (Associazione Medicina delle Catastrofi) ed anche il coinvolgimento delle cliniche private. L’attività verrà svolta in un sito esercitativo individuato in centro città presso la sede del Mu.Me. (Museo Regionale Interdisciplinare di Messina) e vedrà coinvolti feriti simulati (Studenti del Corso di Infermieristica – Associazioni di Volontariato e CRI) che verranno realmente trasportati presso le strutture sanitarie territoriali previo triage. Inoltre si effettuerà una simulazione da parte dell’ Ufficio

Commissariale dell’ Emergenza Covid con l’intervento di squadre UCA (Unità di Continuità Assistenziale) per gestione di persone che versano in condizioni clinico



assistenziale di particolare complessità.



Schema Cronoprogramma Eventi

o 08.00 Riunione presso COC degli studenti di infermieristica (circa 60) per essere

preparati dalle Associazione di Volontariato come “Feriti Simulati” e contestuale distribuzione delle schede delle patologie simulate

o 09.00 Inizio trasferimento presso il sito di simulazione presso il Museo Regionale

attraverso i mezzi messi a disposizione da ATM

o 10.00 Inizio simulazione sanitaria con chiamata al 118 per richiesta soccorsi da

parte di un ferito simulato

o 10.05 Attivazione dei PEIMAF delle Strutture Ospedaliere della Città di Messina

o 10.10 Elicottero del 118 (o mezzo alternativo) sorvola la zona del Museo Regionale

per verifica scenario evento

o 10.15 Medico del 118 (DSS) valutata la situazione organizza gli interventi di soccorso

o 10.20 Scatta l’intervento sanitario coordinato dalla Sala Operativa del 118

o 10.25 Viene effettuato il Triage dal parte del personale sanitario presente sullo scenario di evento

o 10.30 Incomincia il trasferimento verso le Strutture ospedaliere di riferimento secondo esigenze specifiche di assistenza sanitaria

o 10.35 Viene richiesto supporto di radiocomunicazione per collegamenti radio alternativi alla telefonia fissa tra 118 – Pronto Soccorsi – COC

o 10.35 Viene trasportato il PMA del Papardo con mezzo della Città Metropolitana e realizzato in area limitrofa al Museo Regionale per Triage e stabilizzazione feriti

o 10.40 Vengono attivate tutte le Ambulanze disponibili con simulazione attuata con n. 4 Ambulanze fornite delle associazioni di volontariato e trasporto dei feriti in codice rosso e codice giallo presso i Pronto Soccorsi delle Strutture ospedaliere (Papardo, Piemonte-Irccs, Policlicnico)

o 10.45 L’Azienda di Trasporto Municipale (ATM) mette a disposizione due autobus per il trasporto di feriti lievi (codice verde) presso le strutture ospedaliere (Dipartimento militare medicina legale) e cliniche private

o 11.00 Vengono impiegate tutte le risorse disponibili in ambito territoriale urbano per supportare l’emergenza sanitaria

o 11.10 Viene richiesto supporto all’ASP 5 attraverso l’utilizzo del personale delle UCA (Unità di continuità assistenziale)

o 11.20 Vengono attivate le farmacie presenti sul territorio per supporto con farmaci e presidi sanitari

o 14.00 Fine esercitazione e recupero feriti simulati dalle strutture ospedaliere e/o cliniche private e rientro al Coc.