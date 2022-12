Messina. La statua della Madonnina è stata ritrovata a Fondo Pugliatti, indagini in corso - Tempostretto

Gli agenti delle Volanti, dopo il ritrovamento, stanno cercando di individuare l'autore del furto

MESSINA – Così come avevamo anticipato ieri pomeriggio, la Madonnina è tornata al suo posto. La piccola statua della Vergine Maria, che da 60 anni era punto di riferimento per il quartiere ed i suoi residenti, è stata nuovamente collocata nella teca di via Santa Marta, sotto il ponte della ferrovia.

Dell’icona mariana si erano perse le tracce nella notte tra il 15 e il 16 dicembre scorsi, quando un cittadino impegnato nella manutenzione della Madonnina, Davide Todaro, si era fatto portavoce dei residenti, dando l’allarme del furto e chiedendo aiuto alla Polizia di Stato.

Sono stati i Poliziotti delle Volanti a trovarla nella mattinata di ieri, a Fondo Pugliatti, dopo nemmeno un giorno dal furto. Attivate subito le ricerche, a seguito di un minuzioso rastrellamento di diverse aree cittadine, grazie ad un eccezionale dispiegamento di uomini le Volanti l’hanno ritrovata in poco tempo, fortunatamente intatta. Dopo gli opportuni rilievi eseguiti dal Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, la statua votiva è stata riconsegnata al cittadino che si era adoperato per la sua ricerca, il quale ha garantito che verrà ricollocata nella sua edicola con opportuni accorgimenti che la renderanno più sicura. Sono in corso le indagini di polizia volte ad accertare il responsabile del furto.