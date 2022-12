Lieto fine. "La Madonnina rubata è stata ritrovata dalla Polizia" - Tempostretto

Lo annuncia il messinese Davide Todaro: la piccola statua in via Santa Marta ritorna a "casa" dopo il furto

MESSINA – “Ringraziamo la Polizia per aver ritrovato la “nostra” Madonnina. E ringraziamo Tempostretto per l’iniziativa di sensibilizzazione”. Lo annuncia Davide Todaro, un cittadino che si prende cura della piccola statua in via Santa Marta sotto il ponte della ferrovia, in via Santa Marta 316.

La Madonnina alla caserma “Zuccarello”

Ma che cos’era successo? Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre qualcuno l’aveva rubata creando sconcerto negli abitanti della zona, affezionati alla “loro” Madonnina. Ora il ritrovamento della Polizia, che comunicherà i dettagli.

