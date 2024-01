Messina, la tragedia della famiglia Mollica Nardo. Dopo Paolo morta anche la sorella

Ieri il ritrovamento del corpo di Paolo, oggi è deceduta anche la sorella, per una malattia

Il corpo di Paolo Mollica Nardo è stato ritrovato ieri e le indagini sono in corso per risalire alle cause della morte.

Non sono trascorse neppure 24 ore e per la famiglia il momento è ancora più tragico. Stamani, infatti, è morta anche Maria Grazia, sorella di Paolo e Giuseppe, che ne dà notizia.

“Purtroppo anche mia sorella, dopo una lunga malattia, stamattina intorno alle ore 7 è deceduta ed è andata a raggiungere Paolo. Questo si aggiunge al dolore della nostra famiglia. Addio cara sorella ci riuniremo presto”. I funerali si terranno mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Nicolò, sul viale San Martino.