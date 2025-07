Messina, la Young Race a vela per supportare Sos Villaggi dei Bambini

La Lega Navale Italiana propone per venerdì una regata velica riservata ai ragazzi tra i 7 e i 13 anni, sarà la seconda edizione

MESSINA – Dopo il successo della prima edizione, venerdì 11 luglio alle ore 11:30, torna la II Young Race, la regata giovanile sullo Stretto di Messina. La competizione, promossa dalla Lega Navale Italiana sezione di Messina e dall’Associazione Culturale La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”, sarà l’occasione per supportare, con un gesto di solidarietà, SOS Villaggi dei Bambini che, da oltre 60 anni in Italia, si impegna a favore dei bambini e dei ragazzi che non possono contare sul supporto della propria famiglia per crescere.

La Regata è stata ufficialmente presentata lo scorso 8 luglio, nel corso della conferenza stampa dedicata alla programmazione degli eventi estivi della città di Messina, promossi dall’Associazione Culturale “La Casa della Musica e delle Arti – Giuseppe e Rosa Uccello”. Protagonisti della competizione saranno le ragazze e i ragazzi tra i 7 e i 13 anni, impegnati in una regata riservata esclusivamente alle classi giovanili tipo “deriva” – Optimist e Ilca – navigando nel suggestivo scenario compreso tra il torrente Pace e i piloni dello Stretto. Il percorso, un classico “bastone” con due boe allineate al vento, sarà da percorrere due volte.

La regata velica sarà coordinata da un Comitato di Regata composto da tre giudici federali. In palio cinque premi per ciascuna categoria, con premiazione a fine evento. Durante la giornata, la giornalista Alessia Franco raccoglierà le emozioni dei giovani velisti e dei vincitori. Parteciperà all’evento anche Colette Morin, in rappresentanza di SOS Villaggi dei Bambini.

Solidarietà con Sos Villaggi dei Bambini

“La vela offre ai ragazzi un’occasione unica per mettersi alla prova, superare i propri limiti e scoprire nuove risorse interiori. È un’attività che stimola l’autonomia, il senso dell’orientamento e la fiducia in se stessi, competenze fondamentali per crescere. E sapere che, nei momenti difficili, c’è sempre qualcuno pronto a tendere una mano – come fa ogni giorno SOS Villaggi dei Bambini – fa la differenza. Perché ogni bambino ha diritto a un futuro sereno, come un viaggio con il vento in poppa” – Samantha Tedesco, Responsabile Accademia SOS Villaggi dei Bambini.

È possibile iscriversi alla Regata direttamente presso la sede della Lega Navale o mandando una e-mail a “messina@leganavale.it“. Quota individuale di partecipazione alla Regata: € 10,00 da corrispondere all’atto dell’iscrizione. Un appuntamento imperdibile per chi ama il mare, lo sport e crede nel potere della solidarietà.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in Italia da oltre 60 anni e oggi opera attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone e Milano. SOS Villaggi dei Bambini si prende cura di oltre 3.100 persone, tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, e sostiene i diritti di 51.935 bambini e giovani, protagonisti delle sue attività di Advocacy. È parte del network SOS Children’s Villages, presente in 137 tra Paesi e territori dove aiuta 7,74 milioni di persone, e del quale ospita e gestisce a livello internazionale il Programma globale di esperti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale.