Messina. "Lampioni accesi in pieno giorno" - Tempostretto

"Lampioni accesi in pieno giorno, come se il caro-bollette non esistesse", segnala un cittadino

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Trieste, Via dei Mille. Ma dov’è il risparmio?”

La domanda è più che legittima. Peraltro, questo caso di illuminazione pubblica accesa in pieno giorno non è isolato. Alla nostra redazione nelle ultime settimane sono, infatti, pervenute diverse segnalazioni del genere.

Questi sprechi andrebbero certamente evitati, considerato oltretutto l’attuale costo dell’energia elettrica. Speriamo, perciò, che l’amministrazione comunale intervenga al più presto.

Lampione acceso in pieno giorno