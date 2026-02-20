 Messina. Lavori in via Camaro, cambiano percorso le linee 14 e 14 BIS di Atm

Redazione

venerdì 20 Febbraio 2026 - 17:49

Modifiche al servizio dal 23 febbraio al 4 marzo 2026

MESSINA – In concomitanza con gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale e di rimozione di alberi in via Camaro in località Camaro Superiore, disposti dal Comune di Messina con Ordinanza n. 264 del 17/02/2026, sono state adottate limitazioni al transito nel tratto compreso tra l’accesso allo svincolo autostradale di Messina Centro e via Forno Camaro. In particolare, dalle ore 21.00 di lunedì 23 febbraio fino alle ore 18.00 di mercoledì 4 marzo 2026, sarà vietato il transito nella semicarreggiata lato sud del suddetto tratto stradale.

Le variazioni di percorso

Alla luce del provvedimento, ATM Spa ha comunicato che le linee 14 e 14 BIS subiranno le seguenti variazioni di percorso:  

Andata: dalle ore 6.00 alle ore 21.00 – percorso regolare con partenza dal Terminal Cavallotti. Dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo: il bus, giunto in via Comunale Camaro in prossimità della Chiesa Evangelica (penultimo incrocio semaforico), proseguirà a sinistra per Rione Mata (località San Paolo), quindi via Forno e riprenderà il percorso regolare, transitando in entrambi i sensi di marcia lungo il percorso alternativo.

Ritorno: dalle ore 06.00 alle ore 21.00 – il bus, in partenza dal capolinea Mito, giunto in via Camaro, proseguirà a destra per via Forno, continuando poi in via Comunale Camaro, Rione Mata e quindi riprendendo il percorso regolare.

Il dettaglio di tutte le modifiche ai percorsi delle linee 14 e 14 BIS è disponibile qui.

