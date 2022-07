Messina. Le commissioni saranno sei: c'è il sì unanime del Consiglio - Tempostretto

Tra le novità la delega Ponte inserita nella commissione Infrastrutture e lavori pubblici, chiesta da Trischitta. Ha coordinato i lavori Nello Pergolizzi

MESSINA – Il consiglio comunale di Messina ha detto sì all’unanimità alla costituzione di sei commissioni consiliari permanenti. Resterà quindi lo stesso numero del passato consiglio e saranno tutte composte da 21 membri. Già a inizio settimana la presidenza del Consiglio provvederà a organizzare orari e giorni. Ciò che è certo è che si terranno al massimo durante tre giornate della settimana, per contenere i costi, come deciso durante la conferenza dei capigruppo. Saranno le prime due il lunedì, terza e quarta martedì e le ultime due il mercoledì.

Pergolizzi a capo dei lavori

A coordinare i lavori non è stato Cateno De Luca, ma Nello Pergolizzi, che a inizio sessione ha letto una nota dell’ex sindaco in cui affida a lui i lavori fino a fine luglio. Il presidente del Consiglio è impegnato nel suo cammino verso Palermo e al suo posto ha fatto il suo debutto il vice-presidente, “scontrandosi” con due questioni: il tema Pec (con l’assenza di Maurizio Croce) e la scelta dei segretari. Nella prima parte del Consiglio, infatti, si è aperto un ampio dibattito su come vengono selezionati, dopo che all’interno degli uffici dei partiti si è registrato qualche cambiamento, ad opera del segretario generale Rossana Carrubba. Poco prima, il consigliere Giandomenico La Fauci ha parlato per conte di Croce, assente, spiegando che “non è arrivata per Pec la convocazione”.

La delega “Ponte”

Poi si è passata alla delibera. Tra gli emendamenti proposti, c’è stato quello di Pippo Trischitta, che ha chiesto che fosse inserita la delega sul Ponte sullo Stretto all’interno della I commissione infrastrutture e lavori pubblici, così da poter trattare un tema che ormai da decenni è delicato per la città di Messina. E infine il voto: 28 sì su 28 presenti, che quindi approvano la costituzione delle sei commissioni.