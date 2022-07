Messina. L'Ersu stanzia "notevoli risorse" per la riqualificazione delle residenze universitarie - Tempostretto

Il presidente dell'ente Pierangelo Grimaudo parla di interventi importanti "per migliorare gli immobili, con lavori straordinari nel breve e medio termine"

MESSINA – La riqualificazione delle residenze di Annunziata e Papardo, di proprietà dell’Università degli Studi di Messina, passa dai fondi Ersu. L’ente per il diritto allo studio universitario ha di recente assunto la gestione degli appartamenti, facendosi carico della manutenzione straordinaria. Il presidente dell’ente Pierangelo Grimaudo ha stipulato una convenzione con il rettore Salvatore Cuzzocrea per migliorare lo stato degli immobili attraverso interventi strutturali importanti, deliberati dal Consiglio d’amministrazione dell’ente.

Interventi di miglioramento delle residenze di Papardo e Annunziata

“L’Ersu – dichiara Grimaudo – ha destinato notevoli risorse attinte dal proprio bilancio per migliorare tutte le residenze, con un programma di lavori straordinario a breve e medio termine. Gli interventi su Papardo e Annunziata, già affidati alle ditte, partiranno da subito con la fornitura di nuove suppellettili per le stanze degli ospiti e la riparazione di infissi. Per gli altri lavori di riqualificazione generale in questi giorni gli uffici stanno già affidando gli incarichi progettazione propedeutici alla realizzazione delle importanti opere. Nel frattempo entro il mese di settembre, saranno effettuati interventi sugli impianti antincendio e sulla sicurezza”.

