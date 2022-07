Messina. Limite di velocità esagerato - Tempostretto

Un limite di velocità troppo basso per una strada ampia come via Circuito a Torre Faro

Quetsa segnalazione WhatsApp al 366.8726275 evidenzia uno strano limite di velocità in Via Circuito, Torre Faro. Scrive il nostro lettore: “Non ho subìto multe per aver infranto il limite di velocità, ma è vergognoso questo limite: viste le dimensioni della strada, si può osservare solo a spinta!!!”

In effetti è vero che, soprattutto in estate, il traffico veicolare in quella zona convive con la mobilità dei pedoni provenienti dalle aree residenziali limitrofe moloto cresciute negli ultimi decenni. Ed è altrettanto vero che si comincia a discutere con insistenza delle cosiddette “Zone 30” che riducono il rischio di incidenti e favoriscono l’integrazione delle diverse modalità di spostamento: in auto, in bici o monopattino e a piedi. Però è altrettanto vero che ipostesi del genere si possono concretizzare in centro. Sicuramente non su una strada ampia come Via Circuito. Qui, andare a 30 Km. orari è obiettivamente una condizione ben difficilmente realizzabile. Sarebbe auspicabile, però, la realizzazione di corsie ciclabili protette. In questo modo si eviterebbero possibili collisioni. Inoltre, si consentirebbe a chi non vuole usare l’auto di praticare una mobilità dolce con tutto il piacere possibile.