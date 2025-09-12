 Messina. Lo Stato Civile diventa digitale

Redazione

Messina. Lo Stato Civile diventa digitale

venerdì 12 Settembre 2025 - 10:40

Ecco cosa cambia per i cittadini

Da martedì 16 settembre 2025 gli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte) del Comune di Messina saranno gestiti tramite l’Ansc – Archivio Nazionale dello Stato Civile, il nuovo sistema digitale nazionale che sostituirà i registri cartacei.

Cosa cambia per i cittadini

Da questa data, tutti gli atti verranno redatti e conservati in formato digitale, con lo stesso valore legale di quelli cartacei. Per sottoscrivere dichiarazioni o atti (come ad esempio una nascita, un riconoscimento, un matrimonio o una pratica di cittadinanza) sarà necessario recarsi allo sportello con Spid o Cie, così da garantire l’identificazione digitale e la firma dell’atto.

I vantaggi

  • Niente più registri cartacei: gli atti saranno più sicuri e facili da gestire;
  • Procedure più rapide e meno burocrazia;
  • Un sistema unico e valido in tutta Italia, con regole uguali per tutti.

“È un passo avanti importante, che guarda al futuro della città e al rapporto tra Comune e cittadini” – dice il sindaco Federico Basile.

L’assessore alla Digitalizzazione, Roberto Cicala, ha evidenziato che “Con l’Ansc portiamo lo Stato Civile di Messina nell’era digitale. È un cambiamento che semplifica il lavoro degli uffici e rende i servizi più chiari e accessibili per tutti”.

Il Comune di Messina “rappresenta che, stante la procedura innovativa e complessa, nelle prime settimane, potrebbero verificarsi problematiche non dipendenti dalla volontà dell’Ente, ma gli operatori dello Stato Civile saranno a disposizione per la pronta risoluzione di ogni eventuale problematica”.

