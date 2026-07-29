Messina. Luca Fiorino nei Comitati del Nuovo Imaie

La conferma del delegato Cisl negli organismi che rappresentato gli artisti

Luca Fiorino confermato dalla Cisl nei Comitati Consultivi Audio e Video del Nuovo Imaie. Un riconoscimento di prestigio per il mondo della cultura e dello spettacolo.

Fiorino nei Consultivi, la conferma

Il sindacato conferma il già componente del Consiglio direttivo di A.S.For Cinema proprio rappresentante nei Comitati consultivi audio e video del Nuovo Imaie l’Istituto che gestisce e tutela i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori italiani. La designazione è stata formalizzata con nota ufficiale della Segreteria generale della Confederazione del 24 luglio 2026.

Cosa sono i Comitati consultivi

I Comitati Consultivi costituiscono uno degli strumenti attraverso cui il Nuovo Imaie si confronta con il mondo delle professioni artistiche, delle organizzazioni rappresentative e delle parti sociali. Pur non esercitando funzioni di gestione diretta dell’ente, svolgono un ruolo di particolare rilievo nell’elaborazione di proposte e nell’espressione di pareri sui temi che riguardano la tutela dei diritti degli artisti, i criteri di ripartizione dei compensi, l’evoluzione del settore audiovisivo e musicale e le politiche di valorizzazione del lavoro culturale.

Chi è Luca Fiorino

La conferma di Luca Fiorino rappresenta un importante attestato di fiducia da parte della Cisl nei confronti di una figura da anni impegnata nella promozione della cultura, del teatro e dell’audiovisivo che continuerà così a contribuire, con la propria esperienza e sensibilità, ai lavori di un organismo di rilevanza nazionale. L’incarico consentirà di portare all’interno dei Comitati la voce del sindacato e dei lavoratori dello spettacolo, favorendo un dialogo costante con il Nuovo Imaie su temi sempre più centrali quali la tutela delle professionalità artistiche, la valorizzazione del talento, l’adeguamento delle regole alle trasformazioni del mercato e il riconoscimento dei diritti economici degli interpreti ed esecutori.

La Cisl e il comparto culturale e creativo

La nomina conferma, inoltre, l’attenzione della sigla dei lavoratori verso il comparto culturale e creativo, riconoscendone il valore strategico per la crescita del Paese e rafforzando la presenza dell’organizzazione nei principali organismi di confronto istituzionale del settore.