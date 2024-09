Messina: Lucio Arcidiacono nuovo comandante provinciale dei Carabinieri: è il cacciatore del boss Messina Denaro

L'ufficiale che proviene dai reparti operativi dell'Arma da oggi guida i carabinieri di uno dei territori più diversificati dell'Isola

Il colonnello Lucio Arcidiacono è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Nel giorno dell’insediamento dopo i saluti alle istituzioni ha voluto incontrare anche la stampa accreditata per un saluto informale alla città e ai cittadini della provincia.

Catanese d’origine, palermitano d’adozione, entra nell’Arma e diventa ufficiale negli anni delle stragi di mafia e delle faide mafiose nelle principali cittadine siciliane. Diventa Comandante provinciale dopo un lungo periodo nel Reparto operativo speciale dell’Arma, con incarichi ricoperti a Napoli, Catania, Palermo e Roma. Dal 2023 è conosciuto a livello internazionale come il protagonista operativo della cattura del boss Matteo Messina Denaro.

Oggi per lui un incarico di prestigio alla guida di un Comando che raccoglie i militari dell’Arma baluardo di legalità in 108 comuni e un territorio molto diversificato come quello della provincia di Messina, sia sotto il profilo sociale che dal punto di vista degli assetti criminali.