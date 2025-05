Messina. Maltratta e minaccia la madre, 53enne arrestato

L'uomo non ha rispettato il divieto di avvicinamento all'abitazione della donna

MESSINA – Si trovata nell’abitazione della madre nonostante un provvedimento di allontanamento e il divieto di riavvicinarsi. Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’uomo, lo scorso 9 maggio, era stato denunciato dalla madre per maltrattamenti. La donna aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni psicologiche e fisiche da

parte del figlio. Da qui il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, irrogati sulla base della normativa prevista dal “codice rosso”. Obblighi che però il 53enne non ha rispettato.



I militari dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati,

transitando nelle vicinanze dell’abitazione, anche al fine di verificare il rispetto del provvedimento , hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione della madre. Il 53enne è stato quindi bloccato dai carabinieri e condotto in caserma in stato d’arresto, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.