Messina - Monopoli, Raciti: "Ci è mancato il gol e un calcio di rigore" - Tempostretto

MESSINA – Sconfitta per 0-1 col Messina che cede in casa al Monopoli con la rete di Bizzotto su calcio d’angolo nella ripresa. Due soli punti nelle ultime quattro giocate in casa e gol tra le mura amiche che manca dal 29 gennaio.

“Il Monopoli veniva con numeri inferiori da quelli che avevamo noi in campo nel girone di ritorno – ha commentato mister Raciti post partita – ce la siamo giocata e l’episodio ci è andato contro. Primo tempo abbiamo fatto bene, ci è mancato il gol ancora una volta creando le stesse occasioni forse noi di più. C’è stato un calcio di rigore non assegnato a noi e l’arbitraggio non ci ha tutelato. Giocavamo contro la quarta in classifica, squadra organizzata per fare un campionato di vertice. Se non c’è stato risultato sicuramente possiamo fare qualcosa di meglio. Il direttore di gara ha lasciato correre in alcune situazioni mentre è stato fiscale in altre”.

Su Balde, che rientrava da un infortunio, e Kragl, che si è accomodato in tribuna, ha detto: “Balde veniva da tre settimane di inattività, si è stancato dopo avermi dato tutto e avevo bisogno di qualcuno in mezzo al campo che attaccasse la profondità. Kragl ha avuto un problema sabato scorso, abbiamo gestito cercando di poterlo mettere in campo, non era nelle condizioni di giocare, era un rischio visto che era un problema muscolare e ce l’avremo sicuramente per la prossima”.

Giuseppe Pancaro, allenatore Monopoli

“Era una partita molto difficile, nel girone di ritorno il Messina ha fatto meno punti solo del Catanzaro, con questa vittoria li abbiamo superati in questa speciale classifica. Mi mancavano 5 giocatori che avevano sempre giocato e il gruppo ha risposto alla grande e questo è un aspetto importantissimo per il prosieguo del campionato. Chi stava giocando meno oggi ha risposto benissimo, chi è subentrato l’ha fatto bene”.

Nicola Bizzotto, autore del gol partita

“Il Messina è una squadra in forma e per buona parte del primo tempo si è visto. Siamo stati bravi a reggere nelle occasioni in cui ci sono stati batti e ribatti di fronte alla porta. Nella ripresa a favore di vento abbiamo avuto più possesso e più il pallino di gioco. Sul gol dopo il colpo di testa la palla è rimasta lì, io son mancino ma ho pensato a calciare e basta e ho segnato col destro. Importante tornare a vincere ed è motivo di grande soddisfazione”.

