 Messina. Munizioni in auto e droga in casa, 37enne arrestato

Messina. Munizioni in auto e droga in casa, 37enne arrestato

Alessandra Serio

Messina. Munizioni in auto e droga in casa, 37enne arrestato

sabato 05 Settembre 2026 - 11:15

L'uomo aveva precedenti per droga, aveva cartucce per pistola

E’ ai domiciliari in attesa della decisione del giudice il 37enne fermato dai carabinieri della Compagnia Messina Sud per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto
illegale di munizioni.

Auto fermata, munizioni trovate

I militari hanno fermato l’uomo in auto con la compagna e, visti i suoi precedenti, hanno perquisito il veicolo. Hanno così trovato 77 cartucce, di cui 50 a palla unica e 20 calibro 44 magnum per pistola. A quel punto i militari hanno perquisito anche l’abitazione dove hanno trovato e sequestrato 170 grammi di marijuana, contenuta in un sacchetto di cellophane, occultato sotto al letto.

Stupefacenti sequestrati ai Ris

Munizioni e sostanze stupefacente sono stati inviati al laboratorio dei Ris per le analisi mentre l’uomo è stato posto ai domiciliari. Al fermo dell’uomo hanno partecipato anche i carabinieri della stazione di Santo Stefano Medio e di Fiumedinisi.

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