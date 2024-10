Messina. Nasce l’associazione politico culturale “Silvio Berlusconi”

Designano il primo Consiglio direttivo, ecco chi ne fa parte

Un gruppo di professionisti elettori o simpatizzanti di Forza Italia, insieme ad altri cittadini impegnati in vari ambiti, hanno dato corso alla nascita di una nuova associazione intitolata a “Silvio Berlusconi”.



“E’ sembrato opportuno richiamare, anche nominalmente, proprio al fondatore di Forza Italia questo nascente sodalizio politico, forse tra i primi, come associazione, almeno in Sicilia, per rimarcare una appartenenza d’area e per l’impronta indelebile e originale lasciata nel panorama nazionale cui ispirarsi con passione e valido attivismo”.



“Obbiettivo di questa iniziativa, la cui costituzione è aperta agli apporti e ingressi più diffusi, è quello – nel solco dei principi fondanti il partito dei valori democratici e del buon governo – di aprire e rendere vitali nella nostra città spazi liberi e nuovi di partecipazione alla vita socio-politica”.



Il primo consiglio direttivo è stato designato all’unanimità: presidente Cinzia Coscia, vicepresidente Nunzio Rosso, segretario Carmelo Mobilia.