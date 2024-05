Messina. Nasconde droga a casa dei nonni, giovane arrestato

Aveva con sé hashish, in zona Giostra

Stava parlando con un’altra persona e, quando ha visto i carabinieri, si è nascosto tra le auto in sosta. I militari l’hanno raggiunto in una zona nota come piazza di spaccio, a Giostra, e l’hanno perquisito. In tasca del pantaloncino aveva una dose di hashish.

La perquisizione è stata estesa ai luoghi frequentati dal giovane messinese e, a casa dei nonni, sono stati trovati e sequestrati 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento.

Il giovane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari in attesa di giudizio.

La droga sequestrata è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.