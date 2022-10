Messina, nella notte tagliate le gomme dei mezzi della Croce Rossa - Tempostretto

Cinque ruote danneggiate in via Giordano Bruno

MESSINA – Le ruote a terra con le gomme di cinque mezzi squarciate. Comunica la Croce Rossa di Messina: “Il nostro comitato è stato vittima di un grave atto vandalico. I volontari in servizio hanno trovato a terra le gomme di tutti i mezzi parcheggiati fuori dalla nostra sede, rendendoli inutilizzabili. È stato davvero un gesto ignobile ai danni di chi giornalmente opera in prima linea per aiutare e supportare indistintamente la comunità”.

Le gomme tagliate

L’atto vandalico è stato compiuto in via Giordano Bruno n. 176, lì dove c’è la sede del comitato. Le indagini sono in corso.