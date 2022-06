Messina. Non si ferma all'alt, inseguimento in città: arrestato 57enne - Tempostretto

Aveva piccole quantità di marijuana ed eroina

Ha ignorato l’alt della Polizia, scappando a bordo di un motorino, e ne è nato un pericoloso inseguimento.

I poliziotti delle Volanti hanno raggiunto e bloccato un 57enne, che aveva piccole quantità di marijuana ed eroina. Sequestrati anche un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.