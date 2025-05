Messina Nord si aggiudica la tradizionale sfida di rugby contro Sud

La 35ª edizione della manifestazione ha visto imporsi i nordisti per 39-10 nell'appuntamento che segna la fine della stagione agonistica

MESSINA – Divise idealmente dalla storica direttrice cittadina di via Tommaso Cannizzaro, le due squadre si sono affrontate come da tradizione in un clima di sano agonismo, amicizia e divertimento, dando vita a una partita intensa ma giocata sempre all’insegna del rispetto e della passione per il rugby. Si è conclusa con il successo della squadra Nord per 39-10 la 35ª edizione della sfida tra le formazioni Nord-Sud, appuntamento ormai classico che segna la fine della stagione agonistica del rugby a 15 targato Messina Rugby.

La squadra Nord ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando solidità in mischia e buone trame offensive, che le hanno permesso di allungare nel punteggio. La formazione Sud ha reagito con orgoglio, trovando la meta della bandiera e onorando fino all’ultimo il campo e la maglia. Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale, oltre ai festeggiamenti per la squadra vincitrice, sono stati consegnati i riconoscimenti individuali ai giocatori che si sono distinti durante l’anno per impegno, crescita e spirito sportivo.

Albo d’oro Nord vs Sud

Quella di quest’anno è la diciassettesima affermazione per la squadra Nord dal 1991, otto volte ha trionfato il Sud, tre volte le due squadre hanno pareggiato, in sette anni la sfida non si è disputata.

2025 Nord 39-10 XXXV

2024 Nord 54-43 XXXIV

2023 Sud 13-23 XXXII

2022 Sud 12-26 XXXII

2021 Non disputata XXXI

2020 Non disputata XXX

2019 Pari 19-19 XXIX

2018 Nord 54-34 XXVIII

2017 Sud 3-8 XXVII

2016 Nord 14-10 XXVI

2015 Nord 10-5 XXV

2014 Sud 8-13 XXIV

2013 Sud 14-18 XXIII

2012 Nord 11-10 XXII

2011 Sud 19-21 XXI

2010 Pari 25-25 XX

2009 Nord 24-20 XIX

2008 Non disputata XVIII

2007 Non disputata XVII

2006 Non disputata XVI

2005 Non disputata XV

2004 Non disputata XIV

2003 Sud 10-12 XIII

2002 Nord 26-24 XII

2001 Nord 57-7 XI

2000 Nord 13-6 X

1999 Nord 19-7 IX

1998 Nord 10-3 VII

1997 Nord 7-0 VII

1996 Nord 31-3 VI

1995 Pari 25-25 V

1994 Nord 15-10 IV

1993 Nord 48-36 III

1992 Sud 9-11 II

1991 Nord 37-35 I