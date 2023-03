Messina. Nuova illuminazione sul cavalcavia, via ai lavori per il varco in via Santa Cecilia - Tempostretto

Sarà demolita e ricostruita solo la parte finale del cavalcavia, nella vecchia don Blasco si arriverà da via Santa Cecilia

Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del cavalcavia San Raineri.

Presto luce anche nel parcheggio

Strada ancor più utile da quando collega al parcheggio, che invece è ancora al buio. Il Servizio di Politiche Energetiche del Comune di Messina, diretto dall’ing. Salvatore Saglimbeni, ha predisposto l’impianto e Atm si sta muovendo per attivarlo.

Demolizione solo di una parte del cavalcavia

E’ l’occasione per chiarire, visto un messaggio ricevuto in redazione, che, nell’ambito dei lavori di via don Blasco, non verrà demolito e ricostruito l’intero cavalcavia, ma solo la parte finale, quella vicina al bivio tra via San Raineri e la vecchia via don Blasco. La variante è stata approvata poco più di un mese fa.

Varco Santa Cecilia

La demolizione inizierà una volta che sarà aperto un varco sotto il ponte ferroviario di Santa Cecilia. Rfi ha concluso una parte del consolidamento e ha consegnato al Comune di Messina il lato sud, ora i lavori per garantire la via d’accesso alternativa.