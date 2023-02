Via don Blasco. Mondello: "Ripresa dei lavori a marzo" - Tempostretto

Tre nodi da sciogliere: ponte Rfi Santa Cecilia, Rifotras e cavalcavia

Ponte Rfi di via Santa Cecilia, Rifotras e cavalcavia. Sono i tre nodi che bloccano il completamento della nuova via don Blasco. Lavori fermi praticamente da otto mesi, se si escludono quelli per il nodo Atm, aperto il 16 novembre 2022, tanto che dallo scorso 5 febbraio i lavoratori sono stati licenziati e l’amministrazione comunale ha convocato un incontro per il 28 febbraio.

Ma quando riprenderanno i lavori? “Intanto dobbiamo chiarire che il fermo è derivante da fattori esterni – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello -. Per quanto riguarda Santa Cecilia, Rfi ci ha detto che finiranno i lavori sul ponte il 1. aprile, ma noi potremo aprire il cantiere sottostante anche prima. Per Rifotras, a inizio marzo consegneremo alla stessa ditta i lavori che prevedono la caratterizzazione dei suoli e la bonifica. Anche per il cavalcavia, infine, dipende da Rfi perché dobbiamo lasciare l’accessibilità su una strada alternativa. Ci auguriamo di poter operare una volta terminata la prima parte del tronco Santa Cecilia”.