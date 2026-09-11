Messina, nuova settimana di controlli con autovelox, scout e guardium: ecco dove

La pianificazione della Polizia Municipale dal 14 al 20 settembre 2026
MESSINA – Il comando del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali, comunica che dal 14 al 20 settembre proseguiranno i controlli della velocità mediante dispositivi autovelox nelle località individuate dal decreto prefettizio, nonché le attività di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta attraverso i dispositivi “Scout” e “Guardium”.
Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:
Autovelox
• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
• Via Circuito Torre Faro;
• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.
Scout e Guardium
• Corso Cavour
• Piazza Duomo (isola pedonale);
• Corso Garibaldi;
• Via C. Battisti;
• Viale Boccetta;
• Via Consolato del Mare;
• Via Argentieri;
• Via XXIV Maggio.