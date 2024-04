Messina. Nuovi accordi sindacali all’Irccs Centro neurolesi

Valorizzazione e tutela dei lavoratori

MESSINA – La direzione dell’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo ha annunciato l’esito positivo di due importanti incontri sindacali che hanno portato all’unanimità l’approvazione di diversi provvedimenti strategici. In particolare, i rappresentanti del Comparto e della Dirigenza medica hanno accolto favorevolmente il Piano assunzionale 2024-2026, il Piano della formazione 2024-2026 e il Regolamento per il conferimento degli incarichi della dirigenza medica.

Questi atti, definiti di alto rilievo strategico, segnano un nuovo capitolo nella governance dell’istituto, improntato alla collaborazione e alla condivisione con le parti sociali. L’obiettivo principale è valorizzare e riconoscere l’elevata professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Istituto, creando un ambiente di lavoro più inclusivo e stimolante.

La direzione ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo degli incontri e ha voluto ringraziare tutte le organizzazioni sindacali per il contributo offerto. Auspicando che questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso per la tutela dei diritti di tutti gli operatori dell’Istituto, promuovendo al contempo un clima di collaborazione e fiducia reciproca.

Inoltre, sono già stati programmati ulteriori incontri a breve termine per discutere altre tematiche di pari importanza, tra cui la determinazione dei Fondi e il Regolamento per il riconoscimento delle Fasce economiche.