Messina. Nuovo servizio di assistenza psicologia per i pazienti di ematologia - Tempostretto

Al Papardo e al Policlinico, in collaborazione con Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma

Un progetto di supporto psicologico per pazienti affetti da oncoemopatie, con psicologi disponibili a fornire le proprie risorse e competenze professionali a servizio dei pazienti afferenti alle Unità Operative di ematologia del Papardo e del Policlinico di Messina.

Collaborazione con Ail

Il servizio, che è partito due settimane fa, nasce dalla collaborazione con l’Ail Messina, Associazione Italiana contro la Leucemia, Linfomi e Mieloma, presieduta dal dott. Pippo Augusto. I pazienti saranno seguiti sia nel corso della degenza in regime di ricovero ordinario, sia esternamente dopo la dimissione, quando proseguono i trattamenti in day hospital e/o si sottopongono a controlli ambulatoriali a medio e a lungo termine.

Il lavoro degli psicologi

Gli psicologi opereranno in ambito ematologico per migliorare la capacità dei pazienti di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, al presentarsi della malattia organica, che comporta un mutamento dei precedenti equilibri ed una, possibile, situazione di crisi.

Sulla base delle evidenze presenti in letteratura, il lavoro si propone di ridurre la sintomatologia depressiva e ansiosa connessa all’esperienza del dolore psicologico nei pazienti e favorire l’elaborazione del trauma, migliorando la qualità di vita dei pazienti.

Il se