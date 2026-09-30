Messina. Oggi i funerali di Rebecca Galli, ultimo saluto in Duomo alla 17enne

In Cattedrale l'addio religioso alla studentessa dell'Archimede vittima di un incidente stradale

MESSINA – L’ultimo saluto alla giovanissima studentessa dell’Archimede. Sono in programma oggi i funerali di Rebecca Galli, la 17enne vittima di un incidente stradale il 25 settembre in via don Blasco. Funerali fissati per le 16 al Duomo di Messina.

La tragedia di Rebecca Galli, cosa sappiamo della dinamica

Intanto la procuratrice dei Minori Annalisa Arena ha avvisato il 16enne alla guida dello scooter su cui viaggiava Rebecca. Non indagato, invece, il conducente della Tiago contro cui ha impattato il due ruote. La prima dinamica ricostruita dalla polizia municipale indica che il due ruote ha invaso la carreggiata opposta per un sorpasso, schiantandosi contro la piccola utilitaria.

Incidente in via Don Blasco, le indagini

La titolare del caso ha chiesto agli agenti di verificare se il veicolo fosse in sosta vietata o avesse accostato, per verificare il ruolo nel sinistro mortale. L’impatto è stato comunque violentissimo e Rebecca è stata sbalzata contro il mezzo. Quando il 118 l’ha portata in ospedale le sue condizioni erano già molto critiche. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto ferito, le sue condizioni non sembrano gravi.

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