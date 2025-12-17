 Messina, oggi incontro del Meic al Museo regionale

Messina, oggi incontro del Meic al Museo regionale

Redazione

Messina, oggi incontro del Meic al Museo regionale

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 14:01

Un confronto sull'approfondimento della Parola e sulle suggestioni offerte dall’opera del Caravaggio

MESSINA – Oggi, alle ore 17.00, presso il Museo regionale “Accascina”, si terrà un incontro organizzato dal Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) di Messina dedicato all’approfondimento della Parola (“…trovarono Maria e Giuseppe e il bambino…” Lc 2,16), in vista del prossimo Natale. E a partire dalle suggestioni offerte dall’opera del Caravaggio.

Dopo i saluti dell’architetta Maria Mercurio, direttrice del Museo, prenderà la parola l’assistente diocesano del Meic professore don Carmelo Russo, biblista, e quindi interverranno il professore Marco Scarpa, filologo e teologo e professore Roberto Cobianchi, storico dell’arte.

Seguirà il “racconto in musica” affidato alla Cappella S. Maria Assunta diretta dal M° don Giovanni Lombardo.

L’evento è patrocinato dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, dall’Istituto Teologico San Tommaso e vede la collaborazione del Gruppo F.U.C.I. di Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED