Messina, oggi incontro del Meic al Museo regionale

Un confronto sull'approfondimento della Parola e sulle suggestioni offerte dall’opera del Caravaggio

MESSINA – Oggi, alle ore 17.00, presso il Museo regionale “Accascina”, si terrà un incontro organizzato dal Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) di Messina dedicato all’approfondimento della Parola (“…trovarono Maria e Giuseppe e il bambino…” Lc 2,16), in vista del prossimo Natale. E a partire dalle suggestioni offerte dall’opera del Caravaggio.

Dopo i saluti dell’architetta Maria Mercurio, direttrice del Museo, prenderà la parola l’assistente diocesano del Meic professore don Carmelo Russo, biblista, e quindi interverranno il professore Marco Scarpa, filologo e teologo e professore Roberto Cobianchi, storico dell’arte.

Seguirà il “racconto in musica” affidato alla Cappella S. Maria Assunta diretta dal M° don Giovanni Lombardo.

L’evento è patrocinato dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, dall’Istituto Teologico San Tommaso e vede la collaborazione del Gruppo F.U.C.I. di Messina.