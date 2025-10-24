Messina, ok al progetto per le strade San Michele – Portella e Curcuraci – Faro Superiore

Sono state interessate da incendi e devono essere messe in sicurezza

Via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione per gli “Interventi di stabilizzazione dei versanti adiacenti le carreggiate stradali S. Michele-Portella Castanea e Curcuraci-Faro Superiore”. L’intervento, dal valore previsto di 500mila euro, mira a mettere in sicurezza due importanti assi viari collinari.

Conseguenze del “maxi incendio” 2023

L’urgenza del provvedimento è legata agli ingenti danni causati dagli incendi boschivi che hanno devastato il territorio provinciale nel 2023. Secondo la delibera, i roghi hanno colpito circa 345 ettari nel solo territorio comunale di Messina, in particolare a Castanea, Salice, Faro Superiore, Curcuraci e Masse.

Gli incendi hanno lasciato i versanti più vulnerabili ai fenomeni di dissesto idrogeologico, creando pericoli per la viabilità:

S. Michele – Portella Castanea: Si manifestano prevalentemente “fenomeni franosi di tipo colata” , con scorrimento di materiali detritici.

Si manifestano prevalentemente , con scorrimento di materiali detritici. SP 45 Faro Superiore – Massa S. Giorgio: Prevalgono “fenomeni di crollo” derivanti dall’instabilità delle pareti rocciose.

Il provvedimento si configura come una “misura di pubblica utilità e urgenza, necessaria per assicurare la stabilità dei versanti e la continuità della viabilità nelle aree collinari”.

Dip approvato

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dal rup ing. Massimo Pistorino, è lo strumento strategico propedeutico all’avvio dell’opera e alla successiva individuazione della fonte di finanziamento.

L’obiettivo è di “ripristinare le condizioni minime di stabilità superficiale dei versanti e di eliminare situazioni di pericolo imminente, mediante l’esecuzione di lavorazioni a basso impatto ambientale e di rapida realizzazione”.