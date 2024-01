Messina. Ora dal portale tributario si può scaricare la bolletta del saldo Tari 2023

Chi ha bisogno del documento può evitare di recarsi allo Sportello

Il portale tributario cittadino si arricchisce di un’importante novità: a partire da oggi, mercoledì 31 gennaio, sarà possibile per i cittadini scaricare direttamente dal portale il documento del saldo Tari 2023, oltre alla possibilità di scaricare gli F24 per effettuare i pagamenti. Questa nuova funzionalità migliora ulteriormente l’esperienza degli utenti, rendendo la gestione delle proprie obbligazioni tributarie ancora più semplice e veloce evitando di recarsi allo Sportello per richiedere la ristampa dei documenti.

Il portale, presentato meno di un mese fa, permette:

Accesso semplice e sicuro tramite SPID, CIE CNS al proprio estratto conto TARI – ICI/IMU per una panoramica dettagliata delle transazioni e pagamenti.

tramite SPID, CIE CNS al proprio estratto conto TARI – ICI/IMU per una panoramica dettagliata delle transazioni e pagamenti. Download e stampa degli F24 per una gestione facile e rapida delle proprie tasse.

per una gestione facile e rapida delle proprie tasse. Nuova funzionalità per il download del saldo TARI, che consente ai cittadini di scaricare il documento necessario per la regolarizzazione delle proprie posizioni.

Inoltre è stato attivato anche il portale per la visualizzazione e pagamento online delle contravvenzioni al Codice della Strada tramite il portale dedicato.

“Il Comune di Messina continuerà a lavorare per migliorare e ampliare i servizi digitali offerti ai cittadini, con l’obiettivo di semplificare la loro interazione con la pubblica amministrazione e di promuovere un approccio sempre più moderno e accessibile”, così il sindaco Federico Basile.

“Con quest’ultima funzionalità, il portale tributario diventa ancora più completo e funzionale, per rispondere in maniera efficace alle esigenze dei nostri cittadini. Il nostro impegno per una pubblica amministrazione digitale, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini si rafforza giorno dopo giorno”, commenta l’assessore Roberto Cicala.