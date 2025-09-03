Messina. Ospedale Papardo, stabilizzati tre dirigenti medici otorini

Si tratta dei dottori Daria Costanzo, Ferdinando Stagno D’Alcontres e Francesco Gazia, che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato

MESSINA – Un altro tassello a favore dei servizi sanitari viene posto nell’Azienda Ospedaliera Papardo con la stabilizzazione del personale sanitario. A firmare il contratto a tempo indeterminato sono stati i dirigenti medici otorini Daria Costanzo, Ferdinando Stagno D’Alcontres e Francesco Gazia. Grande emozione per loro alla tanto attesa firma che ha trasformato il loro contratto da precario a tempo indeterminato, consentendogli così di guardare al futuro con uno slancio di sicurezza.

Questo importante risultato conferma l’impegno della Direzione Strategica nel rinforzare il proprio organico e migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini.

Il direttore generale, Katia Di Blasi, ha affermato che “gli incarichi a tempo indeterminato sono il coronamento di un percorso di formazione professionale e grazie alla stabilizzazione possiamo garantire maggiore continuità e qualità nei percorsi di cura”.