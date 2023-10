Messina. Palestre delle scuole di Ponte Schiavo e Camaro, lavori consegnati - Tempostretto

Le strutture delle scuole "Leonardo Da Vinci" e "La Pira 1" saranno rinnovate

Sono stati consegnati i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola Leonardo Da Vinci di Ponte Schiavo.

I lavori previsti saranno: sistemazione prospetti, sostituzione infissi e uscite sicurezza, nuova pavimentazione sportiva e segnaletica di gioco, rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi esterni spogliatoi.

Consegnati anche i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra del plesso scolastico La Pira 1, a Camaro.

In questo caso i lavori previsti saranno: sistemazione area esterna dell’edificio scolastico da adibire in parte a campo sportivo polifunzionale (Basket, Volley, Calcio a 5), ed in parte a spazio aggregativo-ludico; impianto illuminazione campo esterno; impermeabilizzazione copertura palestra, sostituzione vetri ed adeguamento uscita di emergenza; adeguamento vecchio impianto termico; completamento adeguamento impianto elettrico; fornitura di attrezzature specifiche per l’esercizio delle discipline sportive.