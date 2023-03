Messina. Parcheggio a pagamento davanti al Piemonte, la Uil: "Esenzione per i lavoratori" - Tempostretto

Il sindacato contrario ad un nuovo parcheggio di interscambio a pagamento sul viale Europa

MESSINA – Anche la Uil-Fpl di Messina dice “no” ad un nuovo parcheggio di interscambio a pagamento sul viale Europa. Fortemente sollecitato dai propri iscritti in servizio all’ospedale Piemonte, il sindacato è intervenuto con una nota a firma Livio Andronico e Maurizio Celona, rispettivamente segretario generale e segretario organizzativo della Uil-Fpl Messina e Antonio Duca, responsabile area medica Irccs-Neurolesi Uil-Fpl.

“Apprendiamo dalla stampa – si legge – che presto sarà aperto il cantiere per la realizzazione di un parcheggio di interscambio a pagamento sul viale Europa, proprio in corrispondenza dell’ospedale Piemonte. Se come si apprende dagli organi di informazione il parcheggio a pagamento, ciò costituirà un nuovo tributo a carico dei lavoratori che saranno costretti a versare una quota del proprio stipendio al Comune di Messina. Ciò non è possibile perché i lavoratori non devono subire ulteriori prelievi”.

“Sosta gratis per il personale”

“Non accettiamo – prosegue la Uil-Fpl – che il Comune di Messina metta le mani nelle tasche dei nostri lavoratori per l’istituzione di un parcheggio a pagamento. Se così fosse, ad essere penalizzati saranno anche gli utenti della struttura che non dispone di un posteggio proprio. Alla luce di quanto sopra, a parte i disagi che l’ospedale Piemonte dovrà subire per i lavori, vogliamo augurarci che saranno previste delle misure che consentano l’esenzione del pagamento a chi si reca giornalmente al lavoro per l’espletamento del proprio servizio”.