Messina, parcheggio del Policlinico. “Sosta di un’ora e un minuto, ho pagato per due ore”

Le lamentele di un nostro lettore

“Vorrei esprimere il mio forte disappunto riguardo alle tariffe di parcheggio al Policlinico di Messina. È inaccettabile che chiunque debba recarsi in ospedale per una visita specialistica o per far visita a un parente ricoverato sia penalizzato da un sistema di tariffazione che applica costi elevati per frazioni di ora”.

Lo scrive un nostro lettore, Giuseppe Adriano Merlino.

“Immaginate il caso di un paziente che deve sottoporsi a una visita medica: già il solo pensiero della visita stessa può essere fonte di stress. Tuttavia, questo stress viene ulteriormente aggravato dalla preoccupazione per il costo del parcheggio. Pagare € 0,90 per ogni frazione di ora, anche per pochi minuti, risulta essere un peso economico non indifferente per molti cittadini. Ad esempio, una sosta di un’ora e pochi minuti viene tariffata come due ore, comportando un costo di € 1,80. Questo sistema di tariffazione sembra essere ideato più per generare entrate che per facilitare l’accesso all’ospedale.

Inoltre, è importante ricordare che il Policlinico non è solo un luogo per visite mediche, ma anche un punto di incontro per le famiglie che visitano i loro cari ricoverati. Per molte persone, queste visite sono momenti di grande importanza emotiva e morale. Dovrebbero poterle vivere senza la preoccupazione di dover pagare tariffe di parcheggio elevate.

Chiedo pertanto che le autorità competenti rivedano il sistema di tariffazione del parcheggio al Policlinico, introducendo tariffe più eque e proporzionate. In particolare, sarebbe auspicabile eliminare la tariffazione per frazioni di ora e introdurre un sistema che consenta un pagamento più giusto per il tempo effettivamente trascorso nel parcheggio.

Spero che questa richiesta venga presa in considerazione e che vengano adottate misure che possano rendere l’accesso al Policlinico più agevole e meno oneroso per tutti i cittadini”.