 Messina. Parcheggio Torri Morandi, lavori prorogati al 31 ottobre

Messina. Parcheggio Torri Morandi, lavori prorogati al 31 ottobre

Marco Ipsale

Messina. Parcheggio Torri Morandi, lavori prorogati al 31 ottobre

martedì 08 Settembre 2026 - 07:01

In via Pozzo Giudeo restano le restrizioni per completare il primo lotto

MESSINA – Il cantiere per la riqualificazione dell’area delle Torri Morandi a Torre Faro necessita ancora di tempo. Con una nuova ordinanza, il Comune di Messina ha prorogato fino al 31 ottobre 2026 i provvedimenti viabili in via Pozzo Giudeo per consentire il completamento dei lavori del primo lotto, un tassello centrale nel piano di riqualificazione dell’areale di Capo Peloro.

Il progetto per il polo d’interscambio

L’intervento punta a trasformare l’area in un centro di mobilità al servizio del borgo marinaro. Il progetto prevede la riorganizzazione completa della sosta per auto e pullman, la realizzazione della zona di stazionamento per le navette Atm, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e una postazione per il bike sharing. Il quadro dei lavori si completa con la piantumazione di nuovi alberi, l’illuminazione a Led e i percorsi pedonali protetti. L’obiettivo è creare un punto d’approdo capace di togliere le auto dal centro storico di Torre Faro, rendendo sostenibile l’isola pedonale.

Per questo, però, servirà la nuova strada, sempre che il percorso non venga rallentato dall’esposto presentato dagli ambientalisti.

A che punto sono i lavori e i motivi del ritardo

La consegna dell’opera era prevista per l’inizio dell’estate, ma alcuni rallentamenti legati alle procedure d’esproprio di un terreno confinante e vari ritardi nell’esecuzione hanno allungato i tempi. A giugno il Comune aveva scelto di riaprire provvisoriamente l’area per offrire un polmone di sosta fondamentale durante i mesi estivi, lasciando il cantiere ancora aperto. Terminata la stagione di massimo afflusso turistico, la proroga al 31 ottobre permetterà alla ditta di realizzare le opere definitive, rifinire la segnaletica, completare gli impianti e installare gli arredi urbani.

Le modifiche alla viabilità

Sotto il profilo viario, le restrizioni in via Pozzo Giudeo rimarranno quelle operative dall’inizio dell’estate. L’ordinanza conferma l’obbligo per l’impresa di garantire la segnaletica di divieto di sosta e l’illuminazione del cantiere, assicurando sempre il passaggio in sicurezza dei pedoni e dei disabili, l’accesso ai passi carrabili e il transito per i mezzi di soccorso.

Un commento

  1. Fabio 8 Settembre 2026 15:33

    Chissà chi sarà il primo ad indovinare se e quando un’opera pubblica o infrastrutturale a Messina inizierà e soprattutto finirà alla data programmata. Questa città è troppo piccola per pensare in grande soprattutto per la politica

    0
    1
    Reply

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Verso le regionali in Sicilia, le competizioni tra De Luca e La Vardera e Mulè e Schifani
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED