Messina partecipa a un bando statale per acquistare nuove vetture del tram

Atm sarà soggetto attuatore e dovrà predisporre la presentazione dell’istanza al Ministero

Da un lato il rinnovamento della linea tranviaria, i cui lavori sono in corso dal 17 marzo, dall’altro la riqualificazione delle vetture. Prima dello stop ne erano arrivate 7 su 15 ma due erano già fuori uso, una per incidente e l’altra per problemi tecnici. Si tratta pur sempre di vetture vecchie, anche se rinnovate, ecco perché ora il Comune di Messina punta ad acquistarne di nuove.

La giunta Basile ha approvato una delibera per la presentazione di un’istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere ai finanziamenti statali destinati al settore del Trasporto Rapido di Massa (Trm).

L’iniziativa risponde a un avviso pubblico del Mit (Avviso numero 3 del 2024, prorogato al 30 maggio 2025) finalizzato alla programmazione degli interventi ordinari nel settore. Un’opportunità per il “rinnovo e miglioramento del parco veicolare” della tranvia cittadina.

Atm soggetto attuatore

La delibera designa Atm quale soggetto attuatore per l’intero iter: dalla programmazione e gestione delle gare per la fornitura fino alla messa a regime del rinnovato parco veicolare. Atm avrà anche il compito di predisporre la documentazione specialistica necessaria per la presentazione dell’istanza al Mit.

Il rapporto tra il Comune, in qualità di soggetto beneficiario degli eventuali finanziamenti, e Atm, in qualità di soggetto attuatore, sarà regolato da un’apposita convenzione o atto regolatorio. Ad Atm il mandato di nominare le figure tecniche richieste per la gestione dell’intervento, incluso il rup (responsabile unico di progetto).

Articoli correlati