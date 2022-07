Messina. Per strada verso il centro commerciale, ma era ai domiciliari: arrestato un 64enne - Tempostretto

I Carabinieri della compagnia Messina Sud non lo hanno trovato a casa e così sono partite le ricerche. Disposti nuovamente gli arresti domiciliari

MESSINA – Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, invece era per strada, intento a dirigersi verso un centro commerciale della zona sud di Messina. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato un 64enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per evasione. Durante un normale controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, infatti, l’uomo non è stato trovato nella propria abitazione.

Così i carabinieri hanno iniziato le ricerche nelle zone limitrofe e lo hanno fermato mentre si dirigeva in un centro commerciale della zona sud. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato riportato a casa e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.