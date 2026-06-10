 Messina. Pista ciclabile, sarà dismesso il breve tratto di via dei Mille

Messina. Pista ciclabile, sarà dismesso il breve tratto di via dei Mille

Marco Ipsale

Messina. Pista ciclabile, sarà dismesso il breve tratto di via dei Mille

mercoledì 10 Giugno 2026 - 06:20

Cambia il percorso: da via Tommaso Cannizzaro direttamente a piazza Cairoli

Un tratto di 50 metri scarsi, che collega il tracciato della pista ciclabile tra via Tommaso Cannizzaro e via Dogali, per poi congiungersi a piazza Cairoli. Un tratto che era stato criticato ancor più degli altri, proprio perché brevissimo, pur se aveva una sua funzione.

Ora il Comune di Messina ha deciso di dismettere quella parte di tracciato e modificarla. Quindi l’Atm rimuoverà i cordoli di delimitazione e ripristinerà sette posti auto a pagamento, con i sensori del sistema di controllo della sosta.

Il nuovo tragitto sarà più diretto. Le biciclette potranno attraversare l’area pedonale di piazza Cairoli lato monte — costeggiando l’isolato 227 — per poi immettersi direttamente verso via Tommaso Cannizzaro.

Interventi sulla viabilità

Per rendere operativo il cambio di rotta, è previsto l’adeguamento dell’impianto semaforico situato nello slargo di piazza Cairoli. Questo intervento servirà a regolare l’attraversamento ciclistico in sicurezza verso il lato nord di via Tommaso Cannizzaro, permettendo ai ciclisti di proseguire la marcia verso monte.

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